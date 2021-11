Pokémon Esplorazioni: in arrivo due episodi speciali dedicati ai Leggendari di Sinnoh

Sono da poco stati pubblicati Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, remake dei videogiochi di quarta generazione usciti nel 2006 su Nintendo DS, e per celebrare questo ritorno nella magica regione di Sinnoh in Pokémon Esplorazioni Ash e Goh incontreranno i leggendari Dialga e Palkia.

Una delle peculiarità più interessanti della nuova stagione anime del franchise di Pokémon è stato il tema del viaggio, espanso a tutte le regioni viste finora, Galar compresa. Questo ha permesso al giovane Ash di rivedere volti conosciuti ma assenti da numerosi episodi, e ovviamente ha dato la possibilità agli autori di dar vita a battaglie e rematch particolarmente attesi dalla community.

In seguito al ritorno di Lucinda e della campionessa Camilla, la puntata 89, prevista per il 3 dicembre in Giappone, segnerà un nuovo incontro per Ash e Goh, come potete vedere dalla video anteprima presente in cima alla pagina. Intitolato "Dialga e Palkia! Il Cataclisma dello Spazio-Tempo!" l'episodio in questione anticipa la disavventura di Ash, Lucinda, Goh e Cloe che si ritroveranno ad assistere ad una delle battaglie più epiche, e pericolose, dell'universo Pokémon: lo spazio contro il tempo.

Due episodi che rappresentano un perfetto omaggio alla storia della regione di Sinnoh, raccontata nella nuova veste grafica realizzata da ILCA, e ora disponibile su Nintendo Switch. Seguirete queste puntate? Siete emozionati all'idea di rivedere Dialga e Palkia nell'anime? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.