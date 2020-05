Pokémon: Esplorazioni, in arrivo un'illustrazione speciale di Ash e Go

Il mondo dell'animazione giapponese si è quasi completamente fermato a causa del Coronavirus. La pandemia non ha reso possibile il prosieguo di tante produzioni, e l'anime di Pokémon: Esplorazioni è una di queste. Ash e Go sembravano ormai pronti per il loro viaggio nella regione di Galar, dopo aver catturato creature in ogni dove.

Per non far mancare troppo i protagonisti di Pokémon: Esplorazioni ai fan, lo staff ha deciso di pubblicare una nuova illustrazione a tema, approfittando della ricorrenza giapponese della "Kodomo no Hi", ovvero la giornata dei bambini. Questa è una delle feste giapponesi che cade nella famosa Golden Week di inizio maggio.

Ricordando che Ash e Go sono allenatori che hanno ancora 10 anni a testa, nonostante il ragazzo di Biancavilla viva avventure da oltre venti anni, la giornata è dedicata anche a loro. Vediamo così nell'illustrazione in calce i due protagonisti di Pokémon: Esplorazioni insieme a Pikachu, Raboot e Riolu. Il quintetto è alle prese con il volo di un aquilone a forma di Magikarp gigante portato con un bastone con girandola, mentre indossano i tipici cappellini di carta della festività. Il tutto avviene su uno sfondo coloratissimo che passa dal rosso al giallo al blu.

Se siete in astinenza dell'anime, non perdetevi le ultime anticipazioni di Pokémon: Esplorazioni.