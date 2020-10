Pokémon Esplorazioni: un artwork ufficiale ci introduce ai prossimi episodi

Come anticipato nelle scorse settimane, ciò che vedremo nei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni esplorerà da vicino il fenomeno della Notte Oscura, e il ritorno di Zacian e Zamazenta. Considerato sia il cambiamento d'orario dell'anime, che l'ormai prossimo inizio del nuovo arco narrativo, è stato pubblicato un nuovo artwork ufficiale.

La bellissima illustrazione che potete trovare nel post riportato in fondo alla pagina, è stata firmata da Shuhei Yasuda, character designer della serie. Come potete vedere Ash e Gou sono accompagnati dalle loro squadre, dove si intravedono anche pokémon catturati abbastanza recentemente, come l'Aerdoactyl di Gou, e sembrano tutti indaffarati a trasferirsi, come a ricordare lo spostamento di fascia oraria delle puntate.

Questo particolare artwork è anche un modo per introdurci alla nuova ricerca che impegnerà i due giovani allenatori, e che li porterà a scoprire interessanti dettagli riguardanti la leggenda che ha come protagonisti i Pokémon leggendari di Galar, e soprattutto il cataclisma che ha causato un esagerato aumento di dimensioni e potenza dei mostriciattoli presenti nella regione, venendo a conoscenza di una misteriosa organizzazione che sa tentando di generare una nuova Notte Oscura.

Ricordiamo che nel nuovo trailer della serie sono state rivelate novità clamorose, e vi lasciamo ad una magnifica figure di Pidgeot.