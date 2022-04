Pokémon Esplorazioni: Ash si avvicina alla Master Class nella preview dell'episodio 108

La determinazione e il talento di Ash Ketchum come allenatore lo hanno portato ad un passo dalla Master Class dell’importante competizione World Coronation Series, dove presto si ritroverà contro un avversario particolarmente ostico, anticipato dalle spettacolari sequenze della preview dell’episodio 108 di Pokémon Esplorazioni.

In seguito all’importante vittoria contro Lilia dei superquattro della regione di Kalos, e alla breve parentesi dedicata al ritorno della performer Serena, tra i personaggi più apprezzati dalla community, l’anime è tornato ad incentrarsi principalmente sul percorso di Ash nel torneo. A separarlo dal suo sogno, e dalla sfida contro il campione Dandel, restano gli otto allenatori della Master Class, tra cui Laburno, che dovrà affrontare nel prossimo episodio, come anticipato dalla preview riportata in calce.

Le rapide sequenze mostrate hanno rivelato alcuni dei Pokémon che vedremo sul campo di battaglia, come Duraludon, Flygon, Dragonite e ovviamente il Lucario di Ash. Si tratta sicuramente di una delle battaglie più complesse nella carriera del giovane allenatore di Biancavilla, che però sembra avere di fronte a sé un futuro radioso e costellato di vittorie, stando a quanto affermato dal regista Jun Owada. Fateci sapere cosa vi aspettate dallo scontro nella sezione riservata ai commenti.

