Pokémon Esplorazioni: lo stupore di Go e quel piccolo dettaglio tralasciato da Ash

Dopo oltre vent'anni di avventure, la serie animata Sole e Luna ha finalmente portato Ash Ketchum alla conquista della Lega Pokémon. Tuttavia, nonostante il titolo di campione in tasca, l'allenatore non ha rinunciato ai suoi sogni, anzi si è fatto largo in un nuovo viaggio al fianco di Go, protagonista inedito di Pokémon Esplorazioni.

Sebbene siano compagni di viaggio da ormai diverso tempo, a quanto pare lo storico protagonista non ha mai rivelato un dettaglio fondamentale su se stesso a Go. Arrivati nella Regione di Alola per partecipare a una gara speciale, Ash menziona casualmente della sua precedente vittoria nella Lega. Ascoltando queste parole, Go viene colto totalmente alla sprovvista; a quanto pare non aveva alcuna idea che Ash fosse un campione Pokémon.

Nell'episodio 76 della nuova serie anime, i due protagonisti effettuano la registrazione alla loro prossima gara. Improvvisamente, però, Ash viene avvicinato da due ragazzini, i quali voglio assolutamente scattare una foto insieme al primo campione della Lega Pokémon di Alola. Assistendo a ciò, Go esprime tutta la sua sorpresa. È solo allora che Ash si rende conto di non aver mai raccontato al suo compagno di viaggio della vittoria nella Lega.

Ash, molto distrattamente, potrebbe aver già dimenticato questo titolo. I suoi occhi, infatti, sono ora puntati sulla vittoria del Pokémon World Championship, evento in cui si scontrano i migliori allenatori provenienti da tutte le Regioni Pokémon.

Dopo 11 anni, nell'episodio 77 di Pokémon Esplorazioni tornerà un vecchio rivale. Un doppiatore suggerisce di non perdere i prossimi episodi Pokémon, c'è uno scontro epico in vista!