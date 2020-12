Pokémon Esplorazioni, Ash e Go vanno in vacanza: l'anime tornerà a gennaio 2021

L'episodio 49 di Pokémon Esplorazioni, in programma per il prossimo 11 dicembre, chiuderà definitivamente la prima stagione dell'anime. Pochi istanti fa, infatti, Anipoke ha confermato che la serie andrà in hiatus per circa un mese, con ritorno fissato per venerdì 8 gennaio 2021 con la messa in onda dell'episodio 50.

Per il momento sappiamo solo che l'episodio 49 dell'anime sarà incentrato su Koharu, o se preferite Chloe, figlia del Professor Cerise. Nella puntata in questione la ragazza farà la conoscenza di un Eevee, e secondo alcune indiscrezioni potrebbe persino aggiungersi al team di protagonisti in vista della Stagione 2.

La puntata 50, prima della nuova stagione, si intitolerà "Fossili di Galar, Unitevi!" e vedrà Ash, Go e Chloe alle prese con i Pokémon Dracovish e Dracozolt all'interno di un museo di scienze naturali. La sinossi conferma che la ragazza si unirà, almeno temporaneamente, ai due allenatori, e anticipa due possibili catture per Ash e Go.

Nonostante la serie principale vada in pausa, le avventure di Ash Ketchum proseguiranno nel film Pokémon: Coco, in arrivo a Natale nelle sale giapponesi. Per il momento non sappiamo quale collocazione temporale abbia il film, ma in tutti i casi è confermato che Go e Chloe non saranno presenti.