Pokémon Esplorazioni: Ash e Goh fanno sul serio, proveranno a catturare un leggendario?

Lo abbiamo visto tutti, Pokémon Esplorazioni vuole infrangere il muro dell'etica e permettere ai i protagonisti di catturare i Leggendari. C'è persino stato già un tentativo da parte di Goh e anche se non è andato a buon fine le premesse per la grande svolta ci sono tutte. A tal proposito, i due allenatori tenteranno un'altra impresa.

Durante l'episodio 41 Goh si è armato di coraggio e ha provato a far suo Zapdos. La Poké Ball si è tuttavia frantumata dinnanzi al potere del Leggendario, motivo per cui alcuni appassionati hanno iniziato a credere che una Master Ball possa fare presto o tardi la sua apparizione, anche alla luce di alcuni strani indizi dal merchandising ufficiale.

Ad ogni modo, il prossimo tentativo dei protagonisti non tarderà ad arrivare poiché il 2021 ha tutte le intenzioni di iniziare col botto. Con l'episodio 52, infatti, atteso al debutto il prossimo 29 gennaio, andrà in onda la puntata intitolata "Cattura la Leggenda?! Trova l'Acqua del Dio Protettore Suicune!!". Non sappiamo chi tra Ash e Goh si cimenterà nell'impresa, ma vi ricordiamo che entrambi gli allenatori devono ancora completare la propria squadra e non è escluso un clamoroso colpo di scena. Vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun aggiornamento sui prossimi episodi di Pokémon Esplorazione.

Secondo voi, invece, uno dei due allenatori riuscirà a catturare un Leggendario? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.