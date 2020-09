Pokémon Esplorazioni: Ash e Gou arrivano ad Alola nella preview dell'episodio 37

Come era stato anticipato qualche giorno fa, grazie ad alcune immagini comparse in rete, nell'episodio 37 della nuova serie dedicata ai mostriciattoli portatili, Pokémon Esplorazioni vedremo il ritorno nella regione di Alola, dell'ormai campione Ash Ketchum, che potrà riunirsi con gli allenatori introdotti nella stagione precedente.

Continua quindi a svilupparsi il tema che ha definito da subito questa nuova trasposizione animata dedicata al brand creato da Satoshi Tajiri, e a confermare il viaggio verso la regione di Alola è stato il breve video che potete trovare in fondo alla pagina.

Dalla durata di circa 40 secondi, nella clip vediamo inizialmente Gou che abbraccia un Exeggutor, Pokémon che ha una particolare forma ad Alola, caratterizzata da un collo esageratamente lungo, e subito dopo Ash rivede dopo molto tempo il Professor Kukui, e i compagni che lo hanno assistito nelle sue avventure nell'arcipelago, Ibis, Chrys, Suiren, Lylia e Kawe.

Proprio quest'ultimo, un abile allenatore per la sua età, sembra avere qualche problema con Gou, e infatti vediamo una scena in cui il Raboot del coprotagonista affronta il Turtonator di Kawe. Ash inoltre riuscirà a riabbracciare i suoi cari Pokémon lasciati ad Alola, come mostrato nella bellissima immagine che trovate in calce.

