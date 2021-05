Pokémon Esplorazioni: Ash diventa un meme, è terrorizzato dal team avversario

Cercando di coronare il suo sogno, in Pokémon Esplorazioni Ash è partito, in compagnia di Go, alla ricerca di nuovi potentissimi Pokémon da catturare e di rivali da battere. Per diventare il miglior allenatore al mondo, però, l'iconico protagonista dal berretto rosso si è dovuto confrontare con una sua vecchia amica.

Nel corso dell'episodio 65 di Pokémon Esplorazioni, Ash ha incontrato Iris, sua ex compagnia di viaggio nella Regione di Unima. Lontana dall'anime per ben otto anni, l'allenatrice nel frattempo è riuscita a realizzare il suo obiettivo, diventare una professionista con i Pokémon di Tipo Drago.

Diventata campionessa della Regione di Unima, Iris può contare su un team di mostriciattoli tascabili da invidia, composto da Dragonite, Haxorus, Gible, Goodra, Emolga ed Excadrill. Alla vista di questa formazione, Ash è rimasto allibito, consapevole della difficilissima battaglia a cui di lì a poco sarebbe andato incontro.

Condivisa dall'utente Twitter @YourBoySatoshi, l'esilarante reazione di Ash è diventata un meme che sta dilagando sui social. Ma l'anime è al centro di una polemica, la community si sta lamentando per il trattamento che è stato riservato al Team Rocket in Pokémon Esplorazioni, sempre meno presente all'interno della serie. L'avventura di Ash e Go continuerà nella Stagione 24 dell'anime, intitolata Pokémon Esplorazioni Master.