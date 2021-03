Pokémon Esplorazioni: Ash otterrà la sua personalissima rivincita?

Dopo una nuova cattura per Go, l'attenzione dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni si sposterà nuovamente su Ash, che potrà finalmente vendicarsi di due umilianti sconfitte subite tempo addietro. Scopriamo cosa succederà al giovane allenatore!

"Ash e Go visitano un centro Pokémon per curare le ferite di Farfetch'd forma Galar e Scizor, che sono esausti per gli intensi allenamenti. Improvvisamente, il dispositivo Pokémon di Ash, lo smartphone Rotom, riceve alcune informazioni su un incontro dei "Campionati Mondiali Pokémon" e credeteci o no, gli avversari in questione sono Rinto e il suo Gallade, i quali una volta hanno già sconfitto Ash. Riusciranno Ash e il suo Farfetch'd a vincere questa volta? Una battaglia con l'orgoglio di un cavaliere sta per avere inizio". La puntata numero 60 si intitolerà "Diventa un maestro del porro! Attraversa la casa della Cavalleria!".

L'episodio successivo, il 61esimo, si discosterà dal re-match per concentrarsi su un piccolo problema. "I fratelli tuttofare vengono chiamati per riparare le tubature dell'acqua al Laboratorio Cerasa. Con le loro mascotte Pokémon, ossia Plusle e Minun, risolvono il problema in men che non si dica... o almeno questo è quello che credevano Ash e Go". Nel corso della puntata, intitolata "Lasciate tutto a noi! Plusle e Minun tuttofare", i due protagonisti si improvviseranno idraulici.

Nel frattempo, scoprite il commovente tributo di Jessie a un suo vecchio compagno Pokémon.