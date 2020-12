Pokémon Esplorazioni: Ash si prepara ad una battaglia nella regione di Kalos

La seconda parte della serie Pokémon Esplorazioni> ha mostrato delle sfide piuttosto importanti per Ash e Goh, che dopo aver affrontato il trio di leggendari introdotti in Pokémon Spada e Scudo, si sono ritrovati anche di fronte al potente Mewtwo. L'inizio della terza parte non sembra da meno, con il ritorno nella regione di Kalos, e nuovi scontri.

Infatti, nel primo episodio pubblicato di recente, Ash ha dovuto affrontare l'allenatrice Ornella. Questo personaggio era apparso per l'ultima volta durante la serie XY, e in quell'occasione aveva affrontato l'allenatore di Biancavilla nella palestra di Yantaropoli, città di mare che si trova al nord ovest della regione. Ash, inizialmente in difficoltà, era riuscito a vincere in quell'occasione, grazie soprattutto ai consigli di Serena, ma il viaggio dell'allenatore a Kalos sembra aver portato ad un inevitabile rematch.

Si tratta della prima volta in Pokémon Esplorazioni che Ash affronta un capopalestra al di fuori di Galar, e, dettaglio molto rilevante, sembrano essere tornate le mega evoluzioni, introdotte proprio nella sesta generazione di mostriciattoli. Ash e Goh si recano a Kalos per partecipare alla sfida del Festival delle Battaglie, che rappresenta un modo perfetto per accumulare posizioni e vittorie all'interno della competizione mondiale.

Dopo alcuni scontri che Ash riesce facilmente a vincere, si avverte la presenza di un pokémon in lontananza, un Lucario, e non uno qualsiasi, ma quello della capopalestra Ornella che si trova lì per lo stesso motivo del protagonista. Stavolta Ash decide di affrontare Ornella con Gengar, mentre l'avversaria fa scendere in campo Mienshao, forma finale di Mienfoo, visto durante XY. Dopo uno scambio di colpi molto intenso, Gengar viene sconfitto da Lucario, e Ash decide quindi di mandare in campo il suo caro Dragonite.

Dopo un rapido scambio tra Lucario e Mienshao, Ornella, messa alle strette dall'incredibile resistenza di Dragonite, decide di far mega evolvere il suo pokémon migliore, che però non riesce a contrastare minimamente la potenza del drago di Ash, che ancora una volta si aggiudica la vittoria. Ricordiamo che Ash e Goh proveranno a catturare un leggendario nei prossimi episodi, e che la serie tornerà a gennaio 2021.