Pokèmon Esplorazioni: Ash scende in campo nell'episodio 34, il trailer svela l'avversario

Pokémon Esplorazioni arriverà presto in Italia ma intanto, in Giappone, la messa in onda prosegue spedita e proprio nella giornata odierna è stato trasmesso l'episodio 33. Alla fine della puntata, come di consueto, è stato mostrato il teaser dell'episodio successivo, che a quanto pare metterà in scena lo scontro tra Ash e una celebre Capopalestra.

Stiamo parlando di Fabia, allenatrice Pokémon specializzata in tipo Lotta, nonché Capopalestra di Latermore in Pokémon Spada. La ragazza aveva debuttato pochi mesi fa nel secondo episodio della serie animata Pokémon Twilight Wings, e finalmente riceverà un po' di spazio anche nella nuova serie ufficiale.

La sinossi dell'episodio 34, intitolato "The Solitary Fighter Saito! The Threatening Otosupus!!" (La guerriera solitaria Bea! Il minaccioso Grapploct!!), recita quanto segue: "Ash e Go si dirigono verso il Dojo di Yamabuki, dove desiderano intraprendere una battaglia Pokémon contro il proprietario della palestra, il Grande Re del Karate. Ma un momento, è vero che il Grande Re del Karate è stato sconfitto uno dei Capipalestra di Galar?".

La battaglia tra Ash e Fabia dovrebbe essere valida per il Pokémon World Championship, Torneo in cui il protagonista è tuttora imbattuto. La preview sembra anticipare che Fabia utilizzerà Hawlucha e Grapploct, mentre Ash si affiderà a Farfetch'd (forma di Galar) e Riolu. Lo scontro potrebbe essere uno dei più ardui affrontati dal protagonista nel corso di questa nuova stagione.