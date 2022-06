Pokémon Esplorazioni: Ash vince il titolo di miglior fratello maggiore in una tenera clip

Pokémon: Esplorazioni è ormai sempre più vicina all’epica conclusione. Il viaggio e la carriera di Ash Ketchum potrebbero vedere fine proprio con gli scontri della Top 8 della World Coronation Series, ma prima di tornare ad allenarsi in vista del torneo, l’allenatore ha deciso di tornare ad Alola per riunirsi con la famiglia del Professor Kukui.

L’arcipelago, ambientazione della serie Pokémon: Sole e Luna, rappresenta un tassello fondamentale nella carriera di Ash. Qui infatti l’allenatore si è aggiudicato per la prima volta nella storia dell’anime il titolo di Campione. Oltre all’importante traguardo raggiunto, Ketchum è particolarmente legato ad Alola per le relazioni instaurate durante il suo soggiorno, in particolare con il Professor Kukui e la sua famiglia.

Era quindi d’obbligo un ritorno alle isole prima del gran finale della World Coronation Series. L’incontro è stato raccontato nell’episodio 111, “Un ritorno trionfante! Il Campione di Alola!”, e come ha evidenziato l’utente @ThePokeRaf nel post in calce, è stato segnato da una scena molto dolce. Andando a casa del professore Ash ha discusso del torneo, e in un grido pieno di determinazione è stato imitato dal piccolo Lei Kukui, considerato un fratello minore da Ketchum stesso. Diteci cosa ne pensate di questo simpatico e tenero intermezzo nei commenti.