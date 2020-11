Pokémon Esplorazioni: l'astuto piano del Team Rocket

Nonostante vestano la parte degli antagonisti, Jesse, James e Meowth del Team Rocket sono alcuni dei personaggi più amati dell'universo animato Pokémon. Nella nuova serie Pokémon Esplorazioni, i tre malvagi criminali sono pronti a un nuovo astuto piano. Cosa hanno architettato questa volta?

Anche durante la sua nuova avventura in compagni di Goh, Ash Ketchum si è ritrovato a dover affrontare i nefasti piani del Team Rocket. Come ormai da tradizione, Jesse, James e Meowth sono intenzionati a catturare Pikachu. Ma dopo centinaia di fallimenti, cosa avranno progettato questa volta? Il trio criminale è tristemente noto per essere un completo disastro e dati gli esilaranti risultati delle loro missioni sono stati consacrati a mascotte della saga.

Come suggerito dal promo del nuovo episodio di Pokémon Esplorazioni, in seguito ai loro insuccessi i membri del Team Rocket decidono di regalarsi una meritata vacanza. Tuttavia, invece di riposare e godersi il momento, i tre criminali sembrano progettare un nuovo piano: come sempre il loro obiettivo è colpire Ash. Dopo essersi "sapientemente" camuffati, Jesse, James e Meowth aiutano il protagonista a pescare un gigantesco Magikarp. Un Gyarados entrerà nel Team Rocket? In attesa di scoprirlo, ecco il nuovo trailer di Pokémon Esplorazioni. Scopriamo, inoltre, la data del ritorno di Mewtwo in Pokémon Esplorazioni.