Pokémon Esplorazioni: la battaglia tra Ash e Leon si sposta in cucina!

Nella più recente puntata di Pokémon Esplorazioni Master, Ash affronta una grande battaglia. Il leggendario protagonista si scontra infatti con Leon, il campione in carica della Regione di Galar. Questo attesissimo combattimento, però, ha avuto un gusto molto particolare.

Dopo aver conquistato il titolo di campione di Alola, Ash si è rimesso in gioco recandosi a Galar, Regione Pokémon dove è stato organizzato un torneo mondiale tra i migliori allenatori. Colui che uscirà vincitore da questa competizione avrà il diritto di sfidare Leon. Nella puntata 82 di Pokémon Esplorazioni, però, Ash vive questo scontro in anteprima.

Nel corso dell’episodio, Ash riceve una chiamata dalla Capopalestra di Piquedilly, Poppy, la quale lo informa che è stato organizzato un torneo a cui vorrebbe che anche lui e i suoi amici vi partecipassero. A questa competizione partecipano anche Leon e Raihan.

Entusiasta di potersi confrontare con Leon, Ash accetta immediatamente, salvo scoprire che questo torneo non si svolge in uno stadio Pokémon, ma in cucina. Difatti, Ash, Go e Chloe vengono coinvolti in una battaglia tra i fornelli, dove, in compagnia di un Alcremie, si decorano delle torte.

Durante l’Alcremie Decoration Tournament, Chloe incontra per la prima volta Leon e riceve la sua Dynamax Band. Come potete vedere dalle immagini in calce all’articolo, inoltre, appare un Alcremie Gigantamax. Le animazioni dell’episodio sono a cura di Takashi Shinohara.

Vi lasciamo al ritorno della campionessa di Sinnoh in Pokémon Esplorazioni 83 e al mostriciattolo tascabile preferito da Cristiano Ronaldo, la star che attualmente milita nel Manchester United.