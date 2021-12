Pokémon Esplorazioni: un beffardo Gengar invade i sogni del nuovo poster promozionale

La squadra di Ash Ketchum ha dato il benvenuto a uno di quei mostriciattoli che la community ama maggiormente, Gengar. Il Pokémon fantasma sarà grandissimo protagonista, in tutti i sensi, dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni, ma in attesa degli appuntamenti di dicembre della serie anime, eccolo, dispettoso in un poster promozionale.

La storia tra l'iconico allenatore e il suo Gengar è da strappalacrime. Abbandonato dal suo primo allenatore, il Pokémon di tipo spettro ribolliva di tristezza. Ciò, fino a quando non incontrò Ash, impegnato nel suo viaggio tra le diverse regioni del mondo nel tentativo di conquistare il titolo del World Coronation Series. Dal momento del loro incontro, Gengar e Ash hanno fatto duo, e sono persino arrivati a combattere il Capopalestra Volkner/Corrado, pur se con scarsi risultati.

Nelle prossime due puntate, gli episodi 91 e 92 che andranno in onda il 17 e 24 dicembre, Gengar tornerà sotto la luce dei riflettori. Come anticipato dalla sinossi di Pokémon Esplorazioni 92, infatti, in seguito all'incontro con il Capopalestra di Latermore, Onion, Ash proverà a conferire il Fattore Gigamax a Gengar.

In vista di quel momento, l'account Twitter ufficiale di Pash Magazine ha condiviso un nuovo poster che allieta l'attesa dei fan. Nel numero di gennaio della rivista, uscito il 9 dicembre in Giappone, è inclusa infatti un immagine promozionale che ritrae i protagonisti delle prossime puntate. In questo artwork promo di Pokémon Esplorazioni vediamo Ash e Go giocare divertendosi al fianco di Gengar e Pikachu. Vicino a loro, vi è anche lo spaventoso Onion.

Cosa ne pensate di Gengar e della sua prossima "evoluzione"?