Pokémon Esplorazioni: la brillante luna di mezzanotte nel prossimo episodio

Pokémon Esplorazioni continua senza sosta le avventure settimanali di Ash, Goh e Chloe in giro per la regione di Galar, ampliando tuttavia la narrazione con tutta una serie di reunion con storici personaggi che non rivedevamo sul piccolo schermo da anni. Questo, ovviamente, riguarda anche i Pokémon Leggendari.

In attesa di conoscere quale sarà il futuro del franchise dei Pokémon in Italia, con Emanuela Pacotto che è tornata a doppiare Jessie recentemente, nel frattempo l'ultima serie televisiva prosegue la sua trasmissione settimanale con nuove avventure con vecchi personaggi, l'ultima delle quali Lucinda che accompagnerà i nostri protagonisti fino all'episodio della prossima settimana.

E proprio quella che debutterà il 30 luglio, intitolata "Luce di una notta di mezza estate di Cresselia" si è arricchita nelle scorse ore di nuove informazioni come la sinossi della puntata che qui segue: "Chloe sta viaggiando per la regione di Sinnoh insieme a Lucinda e credeteci o no, appena entrati nella foresta, si imbattono in Cresselia ferita. Dopo essersi prese cura delle ferite di Cresselia, i due si addormentano e sognano un misterioso incontro tra Cresselia e Darkrai. Una volta svegli, i due vengono improvvisamente intercettati da Darkai. La situazione rischia di diventare estremamente critica? Nel frattempo anche Ash e Goh raggiungo la foresta dopo aver seguito Darkrai..."

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla puntata della prossima settimana? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.