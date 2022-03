Pokémon Esplorazioni: a caccia tra i ghiacci, la vera potenza del Leggendario Articuno

La nuova stagione della serie animata ispirata all’universo ideato da Satoshi Tajiri, Pokémon Esplorazioni si è fin da subito rivelata diversa rispetto al passato, con un’attenzione rivolta al tema del viaggio e della ricerca attraverso il continuo spostamento dei protagonisti Ash e Goh da una regione all’altra, e con obiettivi ben diversi.

Attualmente infatti il giovane allenatore di Biancavilla è interessato a scalare la classifica della World Coronation Series, per avvicinarsi sempre di più all’epica battaglia contro Dandel, campione in carica della regione di Galar e della competizione. D’altra parte Goh continua a voler catturare Mew, l’iconico Pokémon misterioso risalente alla prima generazione dei mostriciattoli tascabili.

Per poter entrare all’interno del gruppo di ricerca coinvolto nel Progetto Mew tuttavia, Goh ha dovuto affrontare un avversario estremamente potente in un raid organizzato sulle isole Spumarine: l’uccello leggendario Articuno. Nella clip dell'episodio 102 riportata in calce, condivisa da @Sapphire_Eon, si nota la superiorità combattiva del Pokémon, capace di respingere e fermare con la mossa Purogelo l’intera squadra di Goh. Il Leggendario ha creato diversi problemi anche a Gary Oak e Gionata, entrambi respinti dai suoi attacchi.

Per quanto alla fine Goh sia riuscito a superare la prova, la battaglia con Articuno ha fatto comprendere al protagonista quanto sia importante non sottovalutare nessun avversario, e soprattutto imparare a collaborare con gli altri membri del team.