Pokémon Esplorazioni: a caccia di un Uccello Leggendario nell'anteprima dell'episodio 102

I prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni metteranno momentaneamente da parte Ash e il World Coronation Series per concentrarsi sul secondo protagonista. Go dovrà partire in missione per il Progetto di Ricerca Mew. Si va a caccia di uno dei leggendari della Regione di Kanto!

Recentemente, Pokémon Esplorazioni ha toccato quota 100 episodi, ma il meglio pare debba ancora venire. In attesa delle battaglie più avanzate del World Coronation Series, è Go a prendersi la scena.

Nell'anteprima della puntata 102 della serie, vediamo il compagno di viaggio di Ash affrontare una nuova, emozionante sfida. Dopo aver già affrontato Zapdos e Moltres, questa volta arriverà alla resa dei conti con l'ultimo dei tre Uccelli Leggendari di Kanto, Articuno.

Chiamato per una nuova missione del Progetto di Ricerca Mew, Go prenderà parte a una battaglia raid contro il leggendario. Il luogo dello scontro, che avverrà nell'episodio intitolato "Tiral Mission! A Freezing Raid Battle", è le Isole Spumarine. Qui, si dice che sia presente Articuno, che affronterà assieme ad Ash e Gary.

La nuova opening di Pokémon Esplorazioni ha anticipato il ritorno di molti personaggi, ma al momento non si sa ancora se Go riuscirà a catturare Articuno, o se fallirà come con Zapdos e Moltres. Suicune contribuirà alla causa, scatenando una lotta gelata?