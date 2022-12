Pokémon Esplorazioni: i Campioni del mondo immortalati in una nuova illustrazione

Le numerose sfide affrontate da Ash Ketchum nel corso di Pokémon: Esplorazioni si sono rivelate fondamentali per la sua crescita come allenatore. Dopo 25 anni il protagonista è riuscito ad ottenere l’agognato titolo di Campione del Mondo, e senza i suoi fedeli e abili Pokémon non sarebbe mai riuscito ad arrivare così in alto.

La sinergia tra Ash e I suoi compagni di viaggio è stata al centro di diverse scene, soprattutto nella parte conclusiva della World Coronation Series. Grazie all’impegno collettivo della sua squadra, composta da Pikachu, Gengar, Lucario, Dragonite e due aggiunte dovute all’esplorazione della regione di Galar, Sirfetch’d e Dracovish, Ash è riuscito a fronteggiare e sconfiggere il campione in carica Dandel.

Per celebrare questo importante risultato è stata pubblicata un’illustrazione speciale dedicata proprio alla squadra attualmente più forte del mondo. Nel post riportato in calce, l’utente @AniPokeFandom ha condiviso la foto del disegno in questione, pubblicato su Pokefan Magazine, che mostra Ash mentre solleva la coppa della World Coronation Series, circondato dai suoi Pokémon, tutti con dei grandi sorrisi.

Un modo per rendere ancora più memorabile un momento così importante, forse il più rilevante, nell’intera carriera del giovane allenatore partito tanti anni fa da Biancavilla. Per finire ricordiamo che il titolo dell’episodio 136 di Pokémon Esplorazioni segna l’inizio di una nuova avventura per Ash e Goh, e vi lasciamo al debutto della regione di Paldea nei nuovi speciali dell’anime.