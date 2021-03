Pokémon Esplorazioni: la cavalleresca battaglia di Ash, Farfetch'd è pronto a evolversi?

Dopo una serie di vicende principalmente legate a Go, l'episodio 60 di Pokémon Esplorazioni tornerà a puntare le luci della scena su Ash, il quale proverà a ottenere la rivincita per una batosta subita diverso tempo addietro.

Nel corso della prossima puntata del franchise, che sta festeggiando il suo venticinquesimo anniversario, vedremo Ash andare in visita di un centro Pokémon per curare le ferite del suo Farfetch'd forma Galar, sfinito a causa degli estenuanti allenamenti. Ma proprio in quel momento, Rotom avvisa l'allenatore che dovrà disputare un incontro dei "Campionati Mondiali Pokémon" contro un suo vecchio rivale.

A sfidare Ash saranno Rinto e Gallade, i quali avevano già battuto il protagonista. Questa volta, però, l'esito dell'incontro è incerto fino alla fine. Come anticipato dalla preview condivisa su Twitter dall'utente Anipoke Fandom, sarà Farfetch'd a scendere sul terreno di battaglia.

Nel corso della video anteprima, che potete osservare in calce all'articolo, il Pokémon di Ash combatte con tutta la sua nobiltà d'animo, ma il Gallade di Rinto pare essere imbattibile. Tuttavia, proprio quando l'incontro sembrava volgere al termine, Farfetch'd spicca un incredibile balzo provando a sferrare un duro colpo all'avversario.

Analizzando nel dettaglio questo particolare momento è possibile notare una strana particolarità in Farfetch'd. Che sia pronto al evolversi? Molto probabilmente, nel corso della prossima puntata potremo ammirare il debutto di Sirfetch'd. Scopriamo se Ash otterrà la sua rivincita in Pokémon Esplorazioni.