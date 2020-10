Pokémon Esplorazioni: il Charizard di Ash potrebbe tornare? Arrivano le prime conferme!

Alcune clamorose indiscrezioni dal Giappone sembrerebbero anticipare il ritorno del Charizard di Ash, circa dieci anni dopo la sua ultima apparizione televisiva. I rumors restano da confermare, ma pochi istanti fa una serie di nuovi giocattoli Pokémon presentati al grande pubblico sembrerebbero rafforzare le voci di corridoio in questione.

Innanzitutto, da qualche mese circolavano numerosi rumors riguardanti il possibile ritorno di Eternatus, il colossale Pokémon Leggendario di Galar apparso per la prima volta nel dodicesimo episodio. Recentemente, AniPoke ha condiviso il nuovo trailer di Pokémon Esplorazioni, confermando di fatto la presenza della creatura e suggerendo che potrebbe persino trattarsi dello scontro finale della serie.

Allo stesso modo, diverse voci parlavano di un presunto ritorno di Charizard. Il Pokémon di Ash Ketchum è stato visto per l'ultimo volta nel corso della serie Best Wishes! trasmessa dal 2010 al 2013, subito prima di XY, e successivamente in un flashback durante l'anime Sole & Luna.

Proprio a questo proposito, alcuni fan hanno segnalato che in Giappone è appena stata mostrata una nuova collezione di giocattoli dedicati alla serie. Una confezione mostra in copertina Ash, Dandel e Go, e contiene tre pupazzetti: Charizard, Dragapult e Flygon. Il season finale di Pokémon Twilight Wings ha confermato che Dandel possiede un Dragapult, mentre Go ha catturato Flygon nell'episodio 36 di Pokémon Esplorazioni. Per esclusione, è naturale pensare che Charizard appartenga ad Ash.

Ovviamente prima di avere una risposta dovremo aspettare ancora qualche settimana, ma gli indizi sembrano puntare fortemente sul ritorno dello storico compagno del protagonista.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!