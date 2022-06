Pokémon Esplorazioni: chi è l'allenatore più preparato per la World Coronation Series?

I prossimi episodi di Pokémon: Esplorazioni saranno dedicati alle sfide che andranno a concludere la World Coronation Series. Ash è riuscito ad arrivare nella Master Class, tra i migliori otto allenatori del mondo. Ma chi ha tutte le carte in regola per diventare il vero Campione? Vediamolo insieme con un’analisi delle abilità della Top 8.

Prima di addentrarci nella disamina riguardante gli allenatori in gara va considerata la possibilità da parte di tutti di utilizzare tecniche speciali come la forma Dynamax, la Gigamax, le Mega Evoluzioni e anche le spettacolari, e molto discusse in ambito competitivo, Mosse-Z. Attualmente solo quattro degli allenatori coinvolti nel girone finale sono utilizzatori delle Mega Evoluzioni, ovvero Ash, Alan, Rocco e Diantha. Per quanto riguarda l’uso delle Dynamax e Gigamax solo Ash, Lance e Dandel hanno Pokémon in grado di arrivare a tale forma.

Ed è qui che arriva un’importante sorpresa: Ash è l’unico degli allenatori della Top 8 a saper usare le Mosse-Z, o almeno è così in base a quanto mostrato finora. Ovviamente, essendo una finale di tale caratura, potrebbero esserci sorprese, soprattutto riguardanti personaggi che non appaiono da tanto, come Alan. Sommando le informazioni raccolte è evidente come né Dandel né Camilla, primi due in classifica, possano sfruttare una o nessuna delle abilità sopracitate.

In un discorso puramente tecnico e di capacità a disposizione Ash sembrerebbe destinato ad avere la meglio sul resto degli sfidanti, e stando alle parole del regista Jun Owada, il futuro di Ketchum potrebbe davvero rivelarsi costellato di successi. Diteci cosa ne pensate di queste previsioni nei commenti.