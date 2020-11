Pokémon Esplorazioni: Cinderace scende in campo nell'ultimo episodio

Come era stato anticipato dall'opening rivelata per la seconda parte dell'anime Pokémon Evoluzioni Ash e Goh avrebbero affrontato il terribile fenomeno della Notte Oscura e la forma Dynamax infinita di Eternatus, con le evoluzioni finali di Riolu e Raboot, rispettivamente Lucario e Cinderace, che hanno debuttato nell'ultimo episodio.

Guidati dalla loro curiosità infatti, e incaricati di condurre una ricerca nella regione di Galar, Ash e Goh hanno avuto a che fare con dei piani molto pericolosi, elaborati dal Presidente Rose per ricreare il fenomeno chiamato Notte Oscura tramite il ritorno del Pokémon Eternatus nella sua forma Dynamax Infinita. I due allenatori hanno provato in ogni modo a fermare le pericolose intenzioni di Rose, e nel farlo hanno mandato in campo i loro compagni più forti, rispettivamente Riolu per Ash e Raboot per Goh.

Coinvolti in combattimenti a dir poco intensi, Ash ha affrontato direttamente Rose, mentre Goh si è occupato della segretaria Olive. Trovandosi contro avversari abbastanza potenti i due sono riusciti a prevalere grazie al legame con i rispettivi pokémon, che ha portato questi ultimi ad evolversi. Come potete vedere nel video riportato in calce Raboot cresce e muta con una sequenza emozionante, mentre infligge il colpo finale al Milotic di Olive, contro il quale sembrava inizialmente in svantaggio.

Successivamente Ash e Goh si troveranno ad affrontare Eternatus collaborando con Zacian e Zamazenta, concludendo definitivamente l'arco narrativo dedicato agli eventi dei videogiochi Spada e Scudo. Ricordiamo inoltre che i protagonisti hanno catturato un leggendario, e vi lasciamo scoprire quando Mewtwo farà il suo debutto nell'anime.