Pokémon: Esplorazioni, ecco come stanno passando la quarantena i nuovi protagonisti

A fermarsi in Giappone è stata gran parte dell'industria di anime e manga. Il Coronavirus e le misure d'emergenza prese dal governo di Shinzo Abe non hanno infatti permesso il solito metodo di doppiaggio che viene utilizzato nelle produzioni nipponiche. Per questo Pokémon: Esplorazioni si è fermato, con la sospensione fino a data da destinarsi.

La pagina Twitter giapponese di Pokémon: Esplorazioni sta tenendo compagnia ai suoi fan, in modo tale da non far perdere loro interesse nella nuova serie partita a novembre 2019 e che ora è alle prese con una ritrasmissione dei primi episodi. Nei giorni scorsi, i protagonisti di Pokémon hanno festeggiato il Kodomo no Hi, mentre oggi la produzione chiede ai fan come si stanno comportando durante la quarantena.

Nel farlo, sulla pagina dell'anime di Pokémon: Esplorazioni è apparsa un'illustrazione di uno degli animatori della serie che presenta i due nuovi protagonisti, Go e Raboot, intenti a passare una giornata a casa. Raboot osserva il suo padrone mentre Go guarda uno smartphone con una cover che ricorda molto un Rotom.

