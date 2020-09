Pokémon Esplorazioni: comincia la caccia ai fossili nel prossimo episodio

Pokémon Esplorazioni ci ha portato in varie regioni, facendoci tornare alle atmosfere che hanno segnato le avventure delle precedenti stagioni, e riunendo Ash con alcuni dei personaggi più amati di sempre. Dopo un rapido ritorno ad Alola, la sinossi dell'episodio 38 ha confermato che Ash e Gou si ritroveranno a cercare fossili.

Come sappiamo i fossili nel mondo Pokémon possono tornare alla loro forma originaria grazie a particolari macchine presenti in specifici laboratori, o semplicemente grazie all'intervento diretto di esperti di questo particolare tipo di mostriciattoli, ormai estinti.

Le anticipazioni dell'episodio 38, che potete trovare nel post riportato in calce, condiviso da @AnipokeFandom su Twitter, ha anticipato che Ash, Gou e Chloe, si ritroveranno ad una festa dedicata interamente ai fossili Pokémon, dove avranno anche la possibilità di cercarne alcuni per poi riportarli in vita.

Di seguito trovate un riassunto dei principali eventi della puntata: "Ash e Gou partecipano alla Grande Esibizione di Fossili Pokémon, accompagnati dall'amica d'infanzia di Gou, Chloe, che potrebbe essere d'aiuto grazie al suo progetto di ricerca. Tutti e tre decidono di prendere parte all'attività di scavo per ritrovare dei fossili in buono stato. Gou si impegnerà al massimo, visto il suo desiderio di avere un Pokémon fossile nella sua squadra, anche se riuscirà a trovare un'Ambra Segreta, che contiene parte del DNA di un antico Pokémon."

Stando a quanto emerso nelle settimane scorse possiamo ipotizzare che si tratti di Aerodactyl, un Pokémon di tipo roccia-volante che renderebbe ancora più forte la squadra di Gou. Ricordiamo che nell'ultimo episodio abbiamo visto degli importanti cambiamenti per il Prof Kukui, e che nell'episodio 39 vedremo il ritorno di uno storico capopalestra.