Pokémon Esplorazioni: il commovente tributo di Jessie a un suo vecchio compagno

Esattamente come Ash Ketchum ha ottenuto nuovi compagni di viaggio, anche i membri del Team Rocket sono riusciti a ottenere ulteriori partner nel corso degli anni. Ma sebbene siano dei criminali, James e Jessie non trattano i loro Pokémon come degli strumenti, ma come dei loro amici. E questo easter egg in Pokémon Esplorazioni lo dimostra!

Oltre che portare i due protagonisti Ash e Go in giro per le diverse regioni, tra cui quella di Galar, ambientazione degli ultimi videogiochi, l'anime Pokémon Esplorazioni ha riportato in scena il Team Rocket, gruppo di criminali che tormenta il povero Pikachu sin dai primissimi episodi. Ma a differenza degli antagonisti delle altre squadre, Jessie e James hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore degli appassionati e questo particolare evento conferma la bontà intrinseca nel loro animo.

Come potete vedere dall'immagine condivisa su Twitter dall'utente Anipoke Fandom, la criminale dai lunghi capelli viola ricorda ancora con grande amore il suo primo Pokémon, ovvero Arbok. Per omaggiare il partner che la segue sin dal suo esordio, e che si evolvette durante un combattimento contro Ash solamente per renderla felice, Jessie possiede una tazza da latte che ricorda da molto vicino la combinazione cromatica e i disegni presenti sul corpo del mostriciattolo tascabile.

Jessie e James sono parte dello spietato Team Rocket, ma nel profondo sono due giovani allenatori con un grande cuore. Un nuovo starter si unirà a Go nell'episodio 59 di Pokémon Esplorazioni. Scopriamo che fine ha fatto Charizard, uno dei migliori Pokémon di Ash.