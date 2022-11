Pokémon: Esplorazioni, confermati due episodi per Project Mew

Ash è campione del mondo, una notizia che ha riunito internazionalmente gli appassionati del brand, tra vecchi e nuovi. Mancano ancora tre episodi finali di Pokémon: Esplorazioni prima di scoprire poi in futuro chi sarà il nuovo allenatore principale della serie.

Gli episodi sono il numero 133, già approfondito nella sinossi di Pokémon: Esporazioni 133, 134 e 135. Ed è proprio per il penultimo tra questi che pervengono nuove informazioni ufficiali. Queste arrivano da un tweet di AnipokeFandom, conosciutissimo profilo specializzato nelle notizie e curiosità relative al franchise di Pokémon.

Il tweet corrisponde a due 'immagini scorrevoli, presenti in calce alla notizia. Una delle due è uno screen di Goh e compagni scesi dal mezzo di viaggio in cui i personaggi appaiono spaesati, Infatti, dopo che nel 133 il team arriva sull'isola, iniziano le difficoltà, le quali continuano nell'episodio successivo di Pokémon: Esplorazioni, quindi appunto il 134, che uscirà il 2 dicembre. Il nome dell'episodio è Cogli il futuro! e così recita la sua sinossi: "I bracconieri che si sono divisi in due gruppi per le difficoltà sull'Isola, sono in pericolo!".

Cosa sta per accadere nei nuovi episodi di Pokémon: Esplorazioni? Ancora non sappiamo a quale tipo di pericolo si riferisca la sinossi. L'episodio finale, il 135, si chiamerà Pokémon! Sono felice di averti incontrato!. Nell'attesa, vi invitiamo a leggere le toccanti parole della doppiatrice storica di Ash.