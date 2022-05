Pokémon Esplorazioni: conosciamo i migliori allenatori della World Coronation Series

Gli ultimi appuntamenti con l’anime di Pokémon: Esplorazioni hanno portato in primo piano il cammino di Ash Ketchum nella World Coronation Series. Il protagonista è riuscito a raggiungere le vette del campionato, avvicinandosi ad altri allenatori incredibilmente abili, e a Dandel, campione della regione di Galar, e attualmente al primo posto.

Sempre più vicino al suo obiettivo finale, diventare il miglior allenatore del mondo, Ash è riuscito ad arrivare all’ottavo posto sconfiggendo Laburno, dopo un intenso allenamento con Lucario e Greninja, e ad aspettarlo ci sono sette esperti, tutti già apparsi nel passato della serie e mostrati nella nuova key visual ufficiale.

In settima posizione troviamo Iris, campionessa della regione di Unova, preceduta da Alan, principale rivale di Ash a Kalos. Subito dopo, in quinta posizione si trova Diantha, l’elegante campionessa della Lega di Kalos, mentre al quarto posto troviamo Lance, esperto in Pokémon di tipo drago che ha rivestito il ruolo di Campione in seconda e quarta generazione, e che sarà affiancato dal suo Gyarados Rosso.

A dominare le prime tre posizioni del campionato vi sono Rocco Petri della regione di Hoenn, la potente e Camilla di Sinnoh, e il già citato Dandel, tre allenatori che potrebbero rappresentare degli ostacoli insormontabili per il giovane Ketchum. Fateci sapere cosa ne pensate di questi grandi ritorni lasciando un commento qui sotto.