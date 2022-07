Pokémon Esplorazioni: il debutto di Ash all'ultima fase del campionato mondiale

L’ultima tranche di episodi di Pokémon: Esplorazioni è dedicata alla scalata di Ash nella World Coronation Series. Arrivato in top 8, il protagonista dovrà presto affrontare il suo primo, grande avversario, e come anticipato dalla preview dell’episodio 118, si tratta di un Campione contro cui non ha mai avuto la possibilità di misurarsi.

I quarti di finale del torneo si stanno già rivelando estremamente intensi, e presto il debutto di Ash renderà l’intera situazione molto più emozionante, in quanto dovrà vedersela con Rocco Petri, campione della lega pokémon della regione di Hoenn. Spetterà ai due chiudere la prima fase delle finali, e considerato il talento e l’abilità dimostrati da Rocco non si tratta di una sfida semplice per il protagonista.

Dal titolo “Ash arriva sul campo di battaglia! Contro Rocco!”, l’episodio 118 è stato presentato anche attraverso la sinossi ufficiale, che riportiamo di seguito: “Il quarto match del primo round del Torneo dei Master segna, finalmente, il debutto di Ash! Il suo avversario, il campione Rocco, ha potenti Pokémon che riescono a mettere all’angolo Ash…l’allenatore però, non vuole vincere solo per sé stesso, ma anche per i suoi amici e i Pokémon che l’hanno sempre supportato! Può davvero sperare di sconfiggere Rocco, e passare alla fase successiva?”