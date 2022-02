Pokémon Esplorazioni: il debutto di due allenatori di Galar nella preview dell'episodio 99

Pokémon Esplorazioni si è da subito presentata come una serie innovativa rispetto alle precedenti stagioni dell’anime, basando la sua intera narrativa sul viaggio di Ash, e del nuovo coprotagonista Goh, tra le varie regioni conosciute del vasto mondo Pokémon, e quindi anche all’incontro con nuovi, e già noti, personaggi.

Dopo il breve ritorno all’atmosfera di Sinnoh con degli episodi speciali realizzati per celebrare l'uscita del nuovo gioco Leggende Pokémon Arceus, tra qualche puntata i due protagonisti avranno a che fare con Mary e Ginepro, personaggi ricorrenti e importanti alleati in Pokémon Spada e Scudo, originari della città di Spikeville. A confermare il loro debutto nell’anime è stato il post, disponibile in calce, condiviso dalla pagina ufficiale dell’anime dove si notano i design nell’anime dei due fratelli, esperti di mostriciattoli di tipo buio.

Inoltre grazie alla fanpage @AnipokeFandom è stata diffusa la traduzione dell’episodio in questione, previsto per il 25 febbraio 2022, e intitolato "Mary a Spikeville". Durante la World Coronation Series Ash incontrerà Mary come sua avversaria, e a causa di alcune discutibili trovate del Team Yell, il protagonista si ritroverà a Spikeville, dove farà la conoscenza di Ginepro, capoplaestra. Una serie di eventi molto interessante che renderà ancora più intense le battaglie della Classe Ultra della competizioni.