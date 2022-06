Pokémon Esplorazioni: il destino di uno dei più grandi rivali d Ash

La fase conclusiva di Pokémon: Esplorazioni si sta rivelando ricca di ritorni e aggiornamenti riguardo personaggi incontrati diversi anni fa da Ash. Ketchum ha infatti deciso di tornare prima ad Alola e successivamente recarsi dal Professor Oak prima dell’inizio della parte finale del campionato mondiale, dove ha incontrato un suo storico rivale.

L’episodio 114 ha infatti segnato il ritorno di Paul, allenatore che nel corso della serie Pokémon Diamante e Perla ha ostacolato il protagonista in svariate occasioni. Per rendere ancora più significativa questa reunion inaspettata i due si sono affrontati dopo diversi anni. Un’incredibile opportunità, considerato il desiderio di Ash di prepararsi per la serie di sfide che lo attendono al torneo.

Sebbene Paul non abbia raggiunto i livelli di Ketchum, la sua carriera si prospetta brillante. Viene infatti svelato, dal Professor Oak, che Paul si è recato da lui per approfondire le proprie conoscenze sui Pokémon, dato che gli è stato chiesto di diventare un capopalestra. Non è stato specificato se lui abbia accettato o meno, ma Paul sembra avere tutte le carte in regola per poter gestire una palestra e rappresentare una vera sfida a chiunque tenti di accedere alla Lega Pokémon.

Avete apprezzato il ritorno di Paul nell’anime? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Per concludere ricordiamo che l'episodio 115 darà inizio la fase finale del torneo, e vi lasciamo ad un'analisi della top 8 della World Coronation Series.