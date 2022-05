Pokémon Esplorazioni: il difficile percorso di Goh per accedere al progetto Mew

Mentre Ash continua ad ottenere ottimi risultati nella World Coronation Series, il co-protagonista Goh sta puntando ad accumulare sempre più medaglie per avere l’opportunità di partecipare all’ambito Progetto Mew, una delle ricerche più importanti presentate in Pokémon: Esplorazioni e alla quale partecipano allenatori da tutto il mondo.

Goh ha già affrontato diverse sfide e spedizioni per dimostrare il suo valore in quanto ricercatore e allenatore, faticando in alcune situazioni e riuscendo comunque a superarle. Tuttavia i requisiti per prendere parte al progetto stanno diventando sempre più proibitivi. Nell’episodio 110 dell’anime è stata infatti presentata una graduatoria di tutti gli allenatori coinvolti, basata sulle medaglie ottenute da ciascun allenatore.

Il protagonista si è classificato settimo tra gli otto potenziali ricercatori, ma a peggiorare le sue possibilità è stata la battaglia contro Gionata, diventato suo rivale nel corso della serie, e uscito vincitore dallo scontro.

È stato poi rivelato che per rimanere in gara è necessario possedere più di quattro medaglie, attualmente Goh ne ha sette ma per entrare nel gruppo della prossima spedizione deve occupare una delle prime tre posizioni. Un obiettivo potenzialmente raggiungibile considerando che, escludendo Gary Oak al primo posto con 12 medaglie, gli altri allenatori hanno otto o nove medaglie.