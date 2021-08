Pokémon Esplorazioni, doppiatore rivela: 'Scontro epico in vista, non perdetevelo'

Manca poco più di una settimana all'uscita dell'episodio 77 di Pokémon Esplorazioni, e il doppiatore Hirofumi Nojima ha recentemente scritto un messaggio sui social consigliando ai fan di non perdersi la puntata. Il 20 agosto, infatti, ci sarà un rematch imperdibile tra Ash Ketchum e un suo vecchio rivale.

Stiamo naturalmente parlando dell'attesissima sfida tra Ash e Corrado, il Capopalestra di Arenipoli visto nella serie anime di Pokémon Diamante e Perla. Negli ultimi spoiler dell'anime è stato svelato che i due si sfideranno per per scalare il ranking della Pokémon World Championship, e considerando che entrambi sono in Top 100, è chiaro che ci aspetta una battaglia molto tesa.

"Vedere Corrado tornare in scena dopo tutti questi anni mi riempie di gioia e nostalgia", ha scritto Nojima nel suo breve messaggio ai fan, "e sono davvero molto contento di potergli prestare nuovamente la mia voce. Corrado è un allenatore molto calmo, ma non pensate che durante lo scontro si farà superare da Ash. Credo che lo studio sia riuscito a creare un ottimo episodio, quindi vi consiglio di non perdervelo!".

Ash e Corrado torneranno dunque a sfidarsi il 20 agosto, in un match tre contro tre valido per il Torneo mondiale. La sinossi dell'episodio 77 rivela che Corrado utilizzerà Fan Rotom, Luxray ed Electivire, mentre Ash concederà un turno di riposo a Dragonite dopo la vittoria con Iris, affidandosi a Pikachu, Lucario e Gengar.