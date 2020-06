Pokémon Esplorazioni: i due allenatori più forti si scontreranno nel prossimo episodio

Pochi istanti fa è trapelata in rete la sinossi dell'episodio 27 di Pokémon Esplorazioni ed a quanto pare, ci attende una delle puntate più interessanti della serie. Come potete vedere in calce infatti, è stato confermato che il Campione Dandel metterà in palio la sua corona nel match del prossimo 5 luglio, scontrandosi con il rivale di una vita.

Il prossimo episodio si intitolerà La leggenda degli eroi! La battaglia finale di Dandel! e la sinossi recita quanto segue: "Ash e Go viaggiano nuovamente fino a Galar per vedere un nuovo scontro del Pokémon World Championship. Entrambi non vedono l'ora di vedere il match tra due Campioni della Master Class, la divisione riservata agli otto allenatori migliori al mondo. La battaglia vedrà come protagonisti Dandel, l'avversario che Ash sogna di battere, e Kibana, il rivale appassionato di Pokémon Drago. Che la battaglia inizi!".

Kibana (Laburno nella versione italiana) è considerato dagli abitanti di Galar come il Capopalestra più forte della regione. Autoproclamotosi rivale dell'imbattibile Dandel, l'allenatore ha attualmente un record di 0 vittorie e 10 sconfitte contro il campione del Pokémon World Champioship, nonostante sia stato l'unico a mettere in piedi una reale sfida con esso. Laburno è specializzato in Pokémon di tipo Drago e la sua squadra è composta, tra i tanti, da Duraludon, Flygon e Torkoal. Nella puntata è stata confermata la presenza di Duraludon Gigamax.

E voi cosa ne pensate? Chi vincerà lo scontro? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi ricordiamo che poco tempo fa sono stati rivelati i nomi del sesto Pokémon di Ash Ketchum e della prossima cattura di Go.