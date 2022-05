Pokémon Esplorazioni: due insospettabili ritorni nella World Coronation Series

Dopo la parentesi che vedrà Ash e Goh impegnati in una ricerca nelle gelide terre di Galar, la serie di Pokémon: Esplorazioni tornerà a trattare della World Coronation Series, e delle ultime sfide che vedranno affrontarsi i migliori allenatori dell’intero mondo Pokémon, tra cui si trovano due esperti molto conosciuti e in parte inaspettati.

La rivelazione della top 8 della World Coronation Series ha confermato il ritorno di molti volti noti agli spettatori e agli appassionati di lunga data, tra cui si trovano anche Camilla di Sinnoh, incontrata già in alcuni degli episodi precedenti, Lance di Kanto e ovviamente Dandel, campione della regione di Galar e attualmente in prima posizione. Ciò che ha sorpreso la community però è stato vedere nella nuova key visual Rocco Petri e Alan.

Per quanto riguarda Rocco la giustificazione della sua presenza al mondiale si ritrova nelle sue indiscutibili abilità, dopotutto è il campione della Lega Pokémon di Hoenn, tuttavia l’ottenimento della sesta posizione in una competizione così prestigiosa da parte di Alan ha riscosso grande stupore. Alan è nato come principale rivale di Ash nella serie Pokémon XY, e vederlo ha immediatamente risvegliato nei fan il desiderio di vedere una battaglia tra i due. Voi cosa ne pensate del ritorno di Alan e Rocco? Fatecelo sapere nei commenti.