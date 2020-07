Pokémon Esplorazioni: un easter-egg ci riporta a 23 anni fa

Pokémon Esplorazioni è frutto di una produzione avvincente che ha messo in campo l'ennesima straordinaria avventura di Ash. Eppure, nonostante il tempo che passa, l'anime non smette di ricordare quelle iconiche scene che hanno contraddistinto la storica serie originale. E quale modo migliore per ricordarle se non attraverso geniali citazioni?

L'episodio 30 di Pokémon Esplorazioni si è incentrato su un diverbio tra Ash e Pikachu in cui quest'ultimo, colmo di gelosia per le attenzioni che il protagonista concede a Riolu, decide di allontanarsi dal suo allenatore e compiere un breve viaggio in compagnia di Mr. Mime. Nel corso della piccola escursione, i due vengono attaccati da uno stormo di Spearow e Mr. Mime, per proteggere il proprio amico, gli si para davanti con il corpo allo stesso modo di come fece Ash nella prima puntata della serie originale.

Sempre in onore della storica puntata, è emerso un curioso dettaglio nel 30° episodio di Pokémon Espolorazioni, in particolare in merito a un easter-egg ritrovato nella stanza del protagonista. Come potete notare voi stessi dal cinguettio diffuso in rete da Anipoke Fandom, nella stanza di Ash è presente lo stesso peluche di Snorlax che si trova nella cameretta già a partire dall'iconica prima punata di 23 anni fa.

Nonostante il protagonista continui a essere un allenatore immortale, resta sempre piacevole quest'attenzione ai dettagli manifestata dal team nei riguardi delle precedenti opere del franchise. E voi, invece, avevate notato questo dettaglio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.