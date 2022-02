Pokémon Esplorazioni: un elettrizzante ritorno da Alola nell'anteprima dell'episodio 96

In seguito a speciali interamente dedicati ai ricordi, con il ritorno di allenatori storici all'interno del franchise, e legati alla regione di Sinnoh per celebrare l'uscita dei remake Diamante Lucente e Perla Splendente, e successivamente Leggende Pokémon Arceus, l'anime di Pokémon: Esplorazioni è pronto per un nuovo, elettrizzante, ritorno.

Mentre Ash prosegue la sua scalata tra le classi della World Coronation Series, il suo ruolo di ricercatore insieme a Goh lo porta a spostarsi continuamente tra una regione all'altra del mondo Pokémon conosciuto, incontrando quindi volti già noti agli appassionati. Il prossimo personaggio a tornare nella serie animata sarà Chrys, il geniale compagno con cui Ketchum stringe amicizia ad Alola, regione dove sono ambientati i giochi Sole e Luna, e Ultra Sole e Ultra Luna.

Conducendo aiuto per un progetto riguardante un viaggio spaziale, i due protagonisti si ritroveranno ad Hoenn su richiesta di Chrys stesso. A quanto pare il ragazzo ha preso parte al progetto per far tornare la sonda Fiarrow 2 sul pianeta, sfruttando come guida la luce del suo Ampharos. Purtroppo però il Pokémon non riesce a generare la luce, e ciò fa perdere fiducia a Chrys. Sarà quindi compito di Ash e Goh risolvere l'inconveniente, come si evince anche dalla preview dell'episodio 96, intitolato "Raggiungi lo Spazio! La Luce di Ampharos!", presente in cima alla notizia.

Per finire vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 99 di Pokémon Esplorazioni.