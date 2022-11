Pokémon Esplorazioni: rivelato il titolo dell'episodio finale

La serie di Pokémon: Esplorazioni ha reso l’avventura di Ash, e del co-protagonista Goh, ancora più emozionante rispetto alle scorse stagioni dell’anime. I viaggi nelle regioni già visitate, il ritorno di volti conosciuti, e la World Coronation Series hanno portato Ketchum a un passo dal diventare Campione, ma cosa accadrà nell’ultimo episodio?

Gli ottimi risultati ottenuti nell’arcipelago di Alola e i duri allenamenti in vista della competizione che ha visto affrontarsi i migliori allenatori provenienti da tutto il mondo, hanno reso Ash un allenatore più che abile. Dopo aver sconfitto Camilla, campionessa e archeologa della regione di Sinnoh, il protagonista è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: affrontare Dandel nel gran finale del torneo.

La battaglia tra i due si concluderà l’11 novembre 2022, data dell’ultimo episodio dell’anime ed esattamente una settimana prima dell’uscita internazionale dei nuovi giochi Pokémon Scarlatto e Violetto. La puntata sarà intitolata “Le Finali IV: Partner”, parole che hanno suscitato curiosità e confusione negli spettatori.

Da tempo si vocifera che Ash Ketchum non sarà più il protagonista dell’anime di Pokémon a partire dalla prossima stagione. In caso l’allenatore di Biancavilla riuscisse a sconfiggere Dandel, e ad ottenere il titolo di Campione del mondo, si tratterebbe quindi di un finale adeguato ai suoi 25 anni di avventure, e potrebbe ritirarsi come Rosso nel manga Pokémon Adventures. Prima di andarsene però, Ash potrebbe fare da mentore a Goh, o a chiunque altro prenderà ipoteticamente il suo ruolo nella prossima stagione.

E voi come credete che si concluderà Pokémon: Esplorazioni? Ditecelo nei commenti.