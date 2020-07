Pokémon Esplorazioni: l'episodio 30 cita una storica scena dell'anime originale

L'episodio 30 di Pokémon Esplorazioni è finalmente andato in onda in Giappone e, come anticipato dalla sinossi mostratovi qualche giorno fa, ha trattato l'inaspettata rottura tra due importanti personaggi. Lo screzio si è risolto nell'arco della puntata, con una meravigliosa citazione ad una scena occorsa nel primo episodio dell'anime del 1997.

L'episodio 30 inizia con lo scontro tra Ash Ketchum e Tony, valido per il Pokémon World Championship. Tony, uno dei due assistenti del Capolaestra di Aranciopoli, sceglie Electabuzz, mentre Ash si affida a Riolu. Avendo già sconfitto Pisces nell'episodio 18 il protagonista non ha troppi problemi con il suo assistente, e riesce a sconfiggerlo e portarsi alla posizione 901 del ranking.

Ash continua a ricoprire di attenzioni Riolu e Pikachu, ingelositosi, decide infine di allontanarsi dal laboratorio. Il Pokémon intraprende un breve viaggio in compagnia di Mr. Mime e ad un certo punto, i due vengono attaccati da uno stormo di Spearow. Mr. Mime decide di proteggere con il proprio corpo Pikachu, che riesce con un potente Tuonoshock a scacciare via gli avversari.

Guardando Mr. Mime, Pikachu ricorda gli eventi occorsi nella prima puntata della serie originale, in cui Ash lo difese allo stesso modo da uno stormo simile. Capendo di aver sbagliato, il Pokémon rientra e si riappacifica con l'allenatore. In calce potete dare un'occhiata ad alcuni screen tratti dall'episodio.