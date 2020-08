Pokémon Esplorazioni: l'episodio 36 mostrerà una nuova regione?

Dopo un lungo periodo di stop, la serie di Pokémon Esplorazioni si è finalmente riassestata a un ritmo settimanale. La fonte più rilevante per le informazioni sul mondo dei mostriciattoli tascabili, Serebii, ha da poco svelato il titolo e la data d'uscita dell'episodio 36, che vedrà i nostri protagonisti alle prese con un'esplorazione desertica.

La puntata si intitola "Strisciate fuori dalla tomba di sabbia, Ash e GO!", e la sua trasmissione è prevista per il 6 settembre. Non conosciamo la collocazione di questa presunta area desertica, tuttavia è possibile formulare delle ipotesi ricordando la conformazione territoriale delle regioni Pokémon.

Le possibilità più accreditate riguardano senza dubbio le regioni di Unova, Sinnoh, Hoenn e Galar. Anche l'isola di Alola rappresenta un'eventualità verosimile, tuttavia essendo stata il teatro principale della scorsa stagione ci sentiamo di porla in secondo piano rispetto a quelle prima citate.

Nel frattempo, nella giornata di oggi sono arrivati degli aggiornamenti riguardo all'uscita di Pokémon Esplorazioni in Italia. La serie debutterà sabato 29 agosto 2020 alle ore 9:00 su K2, e andrà in onda il replica il giorno successivo alle 7:05, sempre sullo stesso canale.

Oltre all'imminente messa in onda su K2, Pokémon Esplorazioni arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming di Netflix. Tuttavia, attualmente non disponiamo di ulteriori dettagli riguardo al periodo d'uscita.

Pokémon Esplorazioni: tutte le anticipazioni delle prossime puntate. Disponibile la guida per guardare in streaming tutte le serie e i film di Pokémon.