Pokémon Esplorazioni: l'episodio 37 emoziona con il ritorno di una grande squadra!

L'episodio 37 di Pokémon Esplorazioni ha riportato Ash Ketchum ad Alola, Regione in cui il giovane allenatore ha sollevato il suo ultimo trofeo. Il protagonista ha approfittato dell'occasione per andare a far visita al Professor Kukui e alla Professoressa Magnolia, trovando ad attenderlo un grande comitato di benvenuto.

Come anticipatovi due settimane fa infatti, Ash si è finalmente ricongiunto con il team di Alola, composto da Lycanroc, Rowlet, Incineroar e dal gigantesco Melmetal. In calce potete dare un'occhiata ad un estratto dell'episodio, in cui il giovane campione abbraccia la sua ex squadra.

Il team di Alola è stato uno dei più criticati in assoluto, ma anche uno dei pochi in grado di portare il protagonista alla vittoria. Nel corso della sua carriera da allenatore, Ash Ketchum ha partecipato a otto Conferenze della Lega Pokémon, uscendo una volta gli ottavi, tre volte ai quarti, una volta in semifinale e una volta in finale. La prima vittoria è arrivata durante la competizione della Lega d'Orange, ma il trofeo di Alola resta sicuramente il più prestigioso ottenuto in 23 anni di trasmissione dell'anime.

In Pokémon Esplorazioni Ash Ketchum può contare su un team estremamente bilanciato, che in molti hanno definito come il migliore in assoluto. Al momento l'allenatore viaggia con Pikachu, Dragonite, Mr. Mime, Gengar, Farfetch'd e un Riolu, che a quanto pare si evolverà presto in Lucario.

E voi cosa ne pensate? Team Alola o Team Galar? Fateci sapere il vostro preferito con un commento!