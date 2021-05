Pokémon Esplorazioni, l'episodio 66: ai fan non piace come stanno trattando il Team Rocket

Tra alti e bassi, Pokémon Esplorazioni sta facendo molto parlare di sé. Recentemente la nuova stagione dei Pocket Monster è tornata al centro delle attenzioni dopo le prime conferme sul ritorno dello storico rivale di Ash. Prima di allora, tuttavia, dovremo fare i conti con un episodio riempitivo.

Dopo lo scontro con Iris nella scorsa puntata, è il momento di un breve attimo di pausa dal Pokémon World Championship. Lo staff, infatti, ha previsto per i protagonisti, in particolare per Goh, una nuova avventura nell'episodio di questa settimana. Questa settimana uscirà infatti il 66° episodio, intitolato "Il Fiore Bianco di Flabébé", la cui sinossi recinta quanto segue:

"Un giorno, improvvisamente, tutti i Flabébé di Goh si evolvono in Floette contemporaneamente. O almeno così sembrava finché Goh non si è reso conto che uno dei 5 Flabébé, quello bianco, non era lì con loro. Lo trova qualche istante dopo aver dato un'occhiata in giro, ma scopre che non è più in grado di volare dal momento che tutti i suoi petali sono spariti. Goh e gli altri partono così per la regione di Kalos, dove il giovane allenatore ha incontrato il suo Flabébé la prima volta, per cercare di risollevargli il morale."

Alcuni fan si sono mostrati un po' delusi dalla trama dell'episodio dal momento che da tempo i riempitivi hanno messo da parte il Team Rocket che sta ricevendo sempre meno spazio. L'iconica banda è uno dei team più amati dagli appassionati dei Pokémon, motivo per cui questa assenza sta pesando particolarmente nella community dedicata. Secondo voi, invece, il Team Rocket è stato messo da parte? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.