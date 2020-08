Pokémon Esplorazioni: l'ultimo episodio ci presenta una nuova rivale per Ash

L'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni ci ha fatto vedere come la troppa sicurezza di Ash Ketchum, abbia ripagato l'allenatore di Biancavilla con una sonora sconfitta contro Fabia, capopalestra esperta di pokémon di tipo lotta. È stato un duro colpo per il protagonista, ormai abituato a collezionare vittorie nella nuova regione.

Nonostante infatti Ash sia riuscito ad ottenere anche il titolo di Campione della Lega di Alola, Fabia si è dimostrata incredibilmente abile. Poco prima dell'inizio della battaglia, Ash cerca di provocare l'avversaria dicendo queste parole: "Ricorda, ho vinto contro Ornella, e anche lei è una capopalestra e ha un squadra di pokémon di tipo lotta!". Fabia rimane impassibile di fronte a questa affermazione, e in tono freddo e irrispettoso risponde: "L'ho sconfitta una volta..è troppo debole."

Ash rimane colpito dalle dure parole usate da Fabia nei confronti di un'altra allenatrice. Nonostante siano stati avversari in passato, il protagonista e Ornella sono buoni amici, e questo commento sprezzante potrebbe essere un ulteriore motivo per volere una rivincita e mostrare come ci si comporta con gli avversari. Sappiamo infatti quanto Ash consideri importante il rispetto durante gli scontri, così come l'instaurare buoni rapporti con altri allenatori.

Ricordiamo che nei prossimi episodi vedremo un gradito ritorno, e che forse il Pikachu di Ash si evolverà in Raichu.