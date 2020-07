Pokemon: Esplorazioni, un esemplare di Magikarp è ora disperso nello spazio

Dopo le ultime importanti aggiunte al mondo di Pokemon, vi segnaliamo una divertente scena andata in onda nel corso dell'episodio più recente dell'anime incentrato sulle avventure di Ash, Goh e i loro mostriciattoli.

I fan giapponesi della celebre saga videoludica hanno già potuto vedere la nuova puntata di Pokemon, incentrata su un concorso molto particolare: una gara di salto in cui i partecipanti sono solo dei Magikarp. Come si poteva immaginare, Goh ha subito preso l'iniziativa, imponendo al suo Pokemon un regime di allenamento ferrato, con lo scopo di battere il campione in carica. Il giorno della gara tutto sembra andare per il meglio per la squadra di Ash e Goh, i due infatti si trovano in prima posizione, avendo il loro Magikarp raggiunto lo spazio. Purtroppo a causa dello sforzo e dell'assenza di gravità, lo sfortunato Pokemon non riesce a tornare sulla Terra, rimanendo bloccato nello spazio e causando la sconfitta di Goh, a causa di un cavillo del regolamento.

In calce alla notizia potete vedere una breve clip, condivisa da un utente di Reddit e che è stata subito apprezzata dai numerosi fan della serie animata. Se siete alla ricerca di ulteriori indiscrezioni sullo show, vi lasciamo con questo leak di Pokemon: Esplorazioni incentrato su Goh.