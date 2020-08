Pokémon Esplorazioni: l'evoluzione di Pikachu genera un simpatico colpo di scena

Nelle scorse settimane era apparsa in rete la sinossi riguardante uno dei prossimi episodio di Pokémon Esplorazioni dove era stato riportato che un Pikachu si sarebbe evoluto in Raichu, e i fan hanno immediatamente pensato al pokémon che da sempre accompagna il protagonista Ash, rimanendo sorpresi dagli eventi dell'ultimo episodio.

Come era stato anticipato, Ash e Gou si dirigono verso una piccola area abitata da molti Pikachu, in quanto Gou è deciso a volerne uno in squadra. Una volta instaurato un buon rapporto con un vivace Pikachu femmina, vediamo una scena che ha lasciato tutti, protagonisti compresi, con il fiato sospeso.

La sequenza in questione, riportata da @ChickoritaCheez nel video che trovate in fondo alla pagina, vediamo i due Pikachu di Ash e Gou rincorrersi. Un elemento importante è la presenza di una Pietratuono, minerale in grado di far evolvere determinate specie di Pokémon attraverso il contatto e se questi è pronto. Dopo essersi rincorsi per un po' i due mostriciattoli finiscono dietro un masso, e dopo un intenso bagliore vediamo Raichu entrare in scena.

Di fronte agli sguardi preoccupati di Ash e Gou, vediamo poi i due Pikachu rincorrersi in lontananza, facendoci capire come l'apparizione di Raichu fosse una semplice coincidenza. Ricordiamo che il piccolo Riolu ha conquistato i fan della serie, e che l'episodio 4 ha subito una censura in Occidente.