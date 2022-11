Pokémon Esplorazioni: il finale si avvicina, ecco i titoli dei prossimi episodi

Da mesi si parla della possibilità di non vedere più Ash nel ruolo di protagonista, e gli episodi più recenti di Pokémon: Esplorazioni sembrano suggerire che il giovane e talentuoso allenatore possa ritirarsi dopo la World Coronation Series. Nonostante queste ipotesi i fan si sono preoccupati per i titoli dei prossimi appuntamenti.

La conferma riguardo una data per la conclusione dell’anime deve ancora arrivare, e per quanto fosse plausibile un finale legato alla battaglia tra Ash e Dandel nella competizione, gli autori sembrano aver preferito approfondire anche altre questioni lasciate in sospeso. Il titolo dell’episodio 133, “Progetto Mew”, previsto per il 25 novembre 2022, suggerisce il ritorno di Goh come co-protagonista, e del suo viaggio al fianco di Gary Oak per trovare il Pokémon misterioso della prima generazione.

A suscitare preoccupazione nella community però sono stati i titoli dei due episodi successivi, vale a dire “Il Futuro a cui ambisco” per l’episodio 134 in uscita il 2 dicembre, e “Pokémon! Sono felice di averti incontrato” per l’episodio 135 in arrivo il 9 dicembre. Si tratta di parole che lasciano poco spazio ad un ipotetico ritorno, e che sembrano quasi anticipare un addio, per quanto non sia chiaro se si riferisca ad Ash o ad un altro personaggio.

Per finire vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla scalata di Ash nella World Coronation Series.