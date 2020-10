Pokémon Esplorazioni: un flashback di Ash e Bayleef ci riporta alle origini dell'anime

È davvero impressionante pensare a quante avventure Ash Ketchum abbia affrontato. Spostandosi da una regione all'altra nel corso di più di 1000 episodi che ci hanno portato a Pokémon Esplorazioni , il protagonista non si è solo misurato con i migliori capiplaestra, ma ha anche avuto numerosi mostriciattoli portatili al suo fianco.

Il ritmo che differenzia e contraddistingue l'ultima stagione di Pokémon, unito al tema del viaggio particolarmente sviluppato negli ultimi episodi, ha consentito agli autori di riportarci spesso nel passato, attraverso incontri con personaggi iconici e che i fan di lunga data ricordano con affetto, ma anche con rapidi e significativi flashback.

In uno degli ultimi episodi andati in onda abbiamo ritrovato Furio, esperto di Pokémon di tipo lotta e capopalestra di Fiorlisopoli, una delle città nella regione di Johto, e come era possibile prevedere Ash è stato immediatamente investito dal ricordo della loro battaglia, avvenuta nella puntata 209. In tale occasione Ash aveva scelto di portare in campo Pikachu e Bayleef, contro il Poliwrath e il Machoke di Furio. Con grande sorpresa, lo starter di seconda generazione, guidato dal forte legame con Ash, è riuscito a mandare al tappeto entrambi gli avversari.

Gli autori hanno quindi inserito un flashback per ricordare uno scontro così importante, e omaggiare in qualche modo Bayleef, Pokémon che, come tanti ormai, non compare più nella squadra di Ash. Potete trovare un frame del flashback nel post in calce alla notizia. Ricordiamo che è stata rivelata la sinossi dell'episodio 41 di Pokémon Esplorazioni, e vi lasciamo ad uno splendido Eevee di tipo drago ideato da un fan.