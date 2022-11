Pokémon Esplorazioni: il futuro di Ash secondo la sua storica doppiatrice

L’ultimo episodio di Pokémon: Esplorazioni ha aggiunto un tassello fondamentale alla storia di Ash Ketchum. Il protagonista è infatti riuscito a sconfiggere Dandel nella finale della World Coronation Series, ottenendo così il titolo di campione del mondo. Un traguardo straordinario, ma che non sembra determinare la fine della sua avventura.

Di questo è convinta anche la storica doppiatrice di Ash, Rica Matsumoto, che non ha esitato ad affermare con decisione che il raggiungimento del titolo di Campione è solo uno dei sogni che hanno motivato l’allenatore ad andare avanti e viaggiare attraverso tutte le regioni viste nel corso di due decenni.

Matsumoto ha scritto una lettera per Ash dove oltre ad esprimere tutto l’orgoglio che prova per l’importante vittoria ottenuta contro Dandel, ci tiene a precisare che: “sebbene Ash abbia vinto il titolo di miglior allenatore di Pokémon, non è ancora diventato l’esperto che vuole essere.”

La doppiatrice ha poi continuato: “sono passati 15 anni da quando ho iniziato a prestare la voce ad Ash, e lui ha lavorato duramente. I ragazzi che hanno seguito la serie nel 1997 sono cresciuti, e probabilmente si sono allontanati dall’anime. È molto vicino a diventare il più forte nel mondo dei Pokémon. Ragazzi e adulti, per favore, supportate Ash!”

Diteci cosa ne pensate di queste toccanti parole nello spazio riservato ai commenti.