Pokémon Esplorazioni: il Gengar di Ash sfoggia una mossa eccezionale

Prima del gran finale della World Coronation Series, che chiuderà con ogni probabilità l’attuale stagione di Pokémon: Esplorazioni, Ash Ketchum ha deciso di tornare dal Professor Oak dove potersi allenare e preparare. Ad attenderlo però c’era uno dei suoi storici rivali, col quale è immediatamente partita una nuova sfida.

L’avvenimento centrale dell’episodio 114 è stata proprio l’inaspettato incontro tra Ash e Paul, al quale è stato chiesto di diventare capopalestra. Sicuramente Paul ha tutte le carte in regola per ricoprire una posizione del genere, e Ash ha deciso di sfidarlo dopo tanti anni per misurare le sue capacità prima del torneo.

Il protagonista ha investito ormai molto tempo ad allenare alcuni dei suoi migliori Pokémon, anche i mostriciattoli catturati nella stagione attuale, tra cui spicca Gengar. Il Pokémon di tipo spettro veleno è per molti appassionati uno dei più iconici del franchise, essendo presente sin dalle prime avventure videoludiche, e anche perché può vantare diverse mosse piuttosto potenti, veloci e fastidiose per gli avversari.

Intenzionato a mandare sul campo di battaglia Gengar, Ash ha deciso di allenarlo ulteriormente contro Paul, ed è qui che il Pokémon ha dimostrato di padroneggiare una mossa estremamente utile. Si tratta di fuocofatuo, una mossa che brucia il Pokémon avversario, recandogli danno ad ogni turno, e abbassandone anche la statistica di attacco.

Una tecnica che, come mostrato anche nella clip che trovate in calce, potrebbe mettere in difficoltà anche allenatori piuttosto preparati e garantire un grande vantaggio ad Ash. Per concludere vi lasciamo alle opinioni dei doppiatori della Master Class sul finale del torneo.